Calciomercato, Acerbi spiazza tutti: annuncio sul suo futuro

Francesco Acerbi, dopo le recenti polemiche con i tifosi della Lazio, torna a parlare e regala un indizio sul suo futuro

Un gesto che ha fatto infuriare i tifosi della Lazio, schierati adesso apertamente contro il difensore. Francesco Acerbi e quell’esultanza che ha ‘zittito’, inimicandosi ufficialmente, la Curva Nord. Adesso per il centrale della Lazio il futuro nella Capitale potrebbe complicarsi, nonostante un contratto in scadenza il 30 giugno 2025. L’ex Milan, dunque, dopo aver collezionato in questa stagione 24 presenze con 3 reti e 2 assist vincenti, torna a parlare e lo fa ai microfoni di ‘Sky Sport 24’ nel giorno di Natale.

LEGGI ANCHE >>>Juve e Lazio, il possibile scambio a gennaio che accontenterebbe Allegri e Sarri

Il difensore 33enne, ha lasciato un indizio per quella che in futuro potrebbe essere la sua prossima destinazione dopo l’avventura in biancoceleste. “La Premier League è un campionato affascinante, ci andrei volentieri”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Lazio, Lotito vuole regalare un pupillo a Sarri

Lazio, Acerbi apre alla Premier League

Un’apertura clamorosa quella del classe ’88, in rotta di collisione con la tifoseria laziale. Acerbi ci ha però tenuto a precisare la sua posizione, con un’idea ben chiara per i prossimi mesi.

“Il mio 2022 sarà ancora alla Lazio“, ha spiegato il difensore che ha poi aggiunto: “In passato ho avuto la possibilità di andare in Inghilterra, è il campionato più bello del mondo e mi sarebbe piaciuto”.

LEGGI ANCHE >>>Rivelazione Ronaldo, il messaggio che non ti aspetti: che risposta

“Ci andrei volentieri, tifo e atmosfera sono di altiossimo livello”, ha poi concluso Acerbi il cui futuro, almeno per il momento, sarà ancora a gli ordini di Maurizio Sarri.