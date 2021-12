Il Newcastle fa la spesa in Serie A in vista di giugno: super colpo per la panchina e tre big

Il mercato di gennaio è ormai alle porte e in vista della ripresa del campionato, la Serie A potrebbe subire dei cambiamenti non indifferenti che anche se non nell’immediato potrebbero condizionare la seconda parte di stagione.

A piombare sulla Serie A potrebbe essere il Newcastle che in ottica giugno è a caccia di un nuovo allenatore di prima fascia e il nome che circola è quello di José Mourinho. Il tecnico portoghese è arrivato in estate nella Capitale per creare un nuovo ciclo alla Roma ma fino ad ora il percorso dello Special One sta trovando non poche insidie. Il club inglese oltre a Mourinho conta di rinforzare anche la squadra con alcune pedine di primo livello e in questo senso a subire potrebbero essere Inter e Milan.

Il Newcastle su Mourinho: assalto anche a De Vrij e Theo

La nuova proprietà del Newcastle punta a rendere il club competitivo per i primi posti della Premier League, per provare a giocarsela con le big come Manchester City e Liverpool. Infatti dalla Serie A piacciono anche Stefan De Vrij e Theo Hernandez. Il difensore nerazzurro ha un contratto fino al 2023 ma non è esclusa una sua partenza a giugno. Il terzino francese del Milan, invece, è legato ai rossoneri fino al 2024 ma le pretendenti sono tante.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, colpo a centrocampo: scambio in Serie A

La volontà di José Mourinho a fine stagione potrebbe essere decisiva anche per l’arrivo dei due giocatori di Inter e Milan ma anche per il possibile super colpo in attacco del Newcastle, Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo della Fiorentina è ormai uno dei centravanti più ambiti in Europa ma il potere economico del club inglese potrebbe fare la differenza e contrastare anche le strapotenze come Psg, Manchester City, Liverpool e Real Madrid.