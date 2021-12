Coppa Italia, ostacolo Empoli per l’Inter: gara secca a gennaio

Sarà il sempre più sorprendente Empoli di Aurelio Andreazzoli l’avversario dell’Inter negli ottavii di finale di Coppa Italia, che si disputeranno in gara secca a gennaio

Un ottavo di finale prestigioso. E meritato, per quanto sta facendo vedere la squadra da agosto ad oggi. L’Empoli di Aurelio Andreazzoli, già in posizione privilegiata in campionato coi suoi 26 punti in 17 partite, sfiderà l’Inter a San Siro nella gara secca valida per gli ottavi di fibale di Coppa Italia.

I toscani si sono guadagnati la possibilità di sfidare i nerazzurri a San Siro – a gennaio, con data ed orario ancora da stabilirsi – grazie alla vittoria ottenuta per 3-4 questo pomeriggio al Bentegodi di Verona. Empoli ed Inter si sono già affrontate in campionato, ma al Castellani, lo scorso 27 ottobre: prevalsero i nerazzurri per 0-2.

A.C.