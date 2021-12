Proposta Juve a Raiola, che intreccio con l’Inter: ostacolo Premier

La proposta della Juventus a Raiola potrebbe coinvolgere anche l’Inter: intreccio clamoroso di mercato con la Premier sullo sfondo

Non poteva certo passare inosservata la presenza di Mino Raiola a Torino. Il procuratore ha vissuto lunedì una giornata molto intensa di incontri. Ha chiacchierato con il presidente del Barcellona Laporta, ma ha anche trascorso la serata a cena con Pavel Nedved.

Tra i due il legame di amicizia arriva dal passato, quando l’allora calciatore ceco faceva parte della scuderia del super procuratore. Ora che è nelle vesti di vicepresidente della Juventus non si può non pensare che il discorso sia scivolato su qualche affare da portare a termine. E’ noto che i bianconeri hanno la necessità anche di rinverdire il reparto difensivo dove resistono gli over 30 Bonucci e Chiellini. Servono forze fresche e nella scuderia di Raiola è presente un calciatore che è sempre piaciuto alla Juve: Stefan de Vrij. Il difensore olandese è in scadenza di contratto con l’Inter nel 2023 e Marotta lo valuta intorno ai 20 milioni di euro. Un affare in vista della prossima estate del quale Nedved ha parlato con Raiola.

LEGGI ANCHE >>> La big irrompe per il francese | Addio sogno Juventus

Calciomercato Juventus, richiesta per de Vrij: insidia dalla Premier League

La Juventus potrebbe quindi soffiare il centrale olandese, ex Lazio, all’Inter che dal canto – davanti all’offerta giusta – non farebbe problemi, avendo già pronto il sostituto: Luiz Felipe che a fine stagione vedrà scadere il suo contratto con la Lazio e che piace a Inzaghi. Una situazione ‘perfetta’ per far combinare le esigenze di tutti i club ma nei quali si inserisce la Premier League.

De Vrij, infatti, è un nome che piace, e molto, anche alle big inglesi che è risaputo avere una forza economica maggiore rispetto alla Serie A. Proprio in forza dell’interesse inglese, e delle offerte più allettanti arrivate Oltremanica, Raiola può alzare la posta sull’ingaggio, nonostante Nedved faccia affidamento sui buoni rapporti con il procuratore. La voglia della Juventus di piazzare il colpo c’è, occorre però far quadrare tutti i conti e trovare la quadra in grado di far felici tutte le parti in causa.