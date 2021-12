L’Inter di Simone Inzaghi segue con attenzione le vicende di calciomercato in casa Ajax: attenzione al profilo di Onana, ma anche a quello di Tagliafico

L’Inter di Simone Inzaghi, dopo il dominio in solitaria di Milan e Napoli per le prime giornate del campionato italiano di Serie A, ha raggiunto la vetta della classifica dopo la vittoria di ieri sera a San Siro contro il Cagliari di Walter Mazzarri.

Decisive le prestazioni degli attaccanti della Beneamata, uno su tutti Lautaro Martinez. Il bomber argentino, che ha da poco rinnovato il suo contratto, sta ritrovando la continuità con la rete, ma sembra aver perso un po’ di feeling con i calci di rigore. Ieri sera infatti, el Toro è stato ipnotizzato da Alessio Cragno, estremo difensore del Casteddu, e assoluto migliore in campo per la squadra ospite.

Connazionale di Lautaro Martine è Nicolas Tagliafico, esterno sinistro dell’Ajax di Erik Ten Hag. Il giocatore sudamericano è da tempo nei radar della Beneamata in ottica calciomercato, così come Andre Onana, portiere che verosimilmente sarà l’erede di Samir Handanovic in nerazzurro.

Calciomercato Inter, obiettivo Tagliafico: i dettagli

Nicolas Tagliafico è un classe 1992 ed è uno dei titolarissimi dell’Ajax schiacciasassi di questa stagione. Il giocatore argentino ha una valutazione non inferiore ai 20 milioni di euro, ma un contratto di breve scadenza con la società olandese che terminerà infatti nel 2023.

Una potenziale grande occasione per l’Inter di Inzaghi e Marotta in virtù anche del fatto che Tagliafico è in possesso del passaporto italiano e non sarebbe quindi extracomunitario. Inoltre, alla fine dell’annata, l’Inter potrebbe perdere Ivan Perisic, esterno sinistro croato, che dovrebbe lasciare a parametro zero Milano e, in questo caso, i nerazzurri potrebbero tuffarsi proprio su Tagliafico come naturale successore.