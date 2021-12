Ancelotti beffa Inter e Juve ma serve un ‘assist’ | Il Milan lo raccoglie

Il Real punta un big a centrocampo su suggerimento di Ancelotti e serve un ‘assist’ al Milan per giugno

Carlo Ancelotti ha riportato in alto il Real Madrid, sia in Champions che in campionato. Molti giovani stanno crescendo a vista d’occhio e anche i veterani stanno rendendo al meglio. Il tecnico dei blancos, però, avrebbe richiesto alla società un rinforzo a centrocampo, un suo ex giocatore dei tempi del Bayern Monaco.

Il giocatore in questione è il centrocampista francese Corentin Tolisso, arrivato nel 2017 al Bayern proprio sotto la gestione Ancelotti. Negli ultimi anni ha fatto fatica a trovare spazio ma rimane un profilo di assoluto livello che milita stabilmente anche nella nazionale francese. A giugno il suo contratto con i bavaresi scadrà e il Real Madrid conta di prenderlo a parametro zero, accontentando il proprio allenatore che lo avrebbe consigliato alla società, come rivelato da Eduardo Inda a ‘El Chiringuito de Jugones’. Allo stesso tempo il piano del Real metterebbe i bastoni tra le ruote a Inter e Juventus che più volte avevano provato ad avvicinarsi al francese e che a giugno avrebbero potuto tentare il colpo a zero.

Il Real punta Tolisso e serve l’assist al Milan per Ceballos

Se il possibile arrivo di Tolisso al Real Madrid chiuderebbe le porte a Juventus e Inter, a giovarne potrebbe essere un altro club italiano. Infatti il possibile arrivo a giugno di Tolisso a Madrid porterebbe il Real ad aprire alla cessione di uno dei suoi centrocampisti e uno dei candidati principali è il classe ’96 Dani Ceballos.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, occhi in casa Ajax: non solo Onana!

Ad approfittarne potrebbe essere il Milan che cerca un centrocampista per colmare il possibile addio di Franck Kessié in estate. Scuola Betis, Ceballos è tornato al Real Madrid dopo il prestito di due anni in Premier all’Arsenal. Adesso è in un momento complicato a causa di un infortunio che lo sta tenendo lontano dal campo e il Milan potrebbe rappresentare la chiave per il suo riscatto.