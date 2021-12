Bologna-Roma, che tegola per Mourinho: il bomber salta l’Inter

Non inizia bene la trasferta di Bologna per la Roma, che nel primo tempo oltre ad essere sotto nel punteggio riceve una pesante tegola

Che la trasferta a Bologna fosse complicata la Roma lo sapeva già, ma al termine del fine primo tempo il bilancio è disastroso per la squadra di José Mourinho.

Infatti i giallorossi sono sotto nel punteggio, con il gol del vantaggio per gli uomini di Mihajlovic siglato da Svanberg, che da lontanissimo fa esplodere un destro imprendibile per Rui Patricio. Oltre allo svantaggio arriva la brutta notizia per Mourinho, che in vista dell’Inter dovrà fare a meno di Tammy Abraham.

Infatti il bomber inglese dopo uno scontro con Theate viene ammonito dall’arbitro per aver sbracciato, ma era diffidato e dunque dovrà saltare il big match di sabato contro i campioni d’Italia. Probabilmente Mourinho si affiderà a Shomurodov per sostituire il proprio attaccante squalificato.