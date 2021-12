Azpilicueta apre la strada all’Inter: colpo dal Barcellona per Marotta

L’Inter potrebbe sfruttare un intreccio di mercato con il Chelsea per mettere a segno un importante colpo dal Barcellona

In casa Inter riuscire a trovare l’erede di Achraf Hakimi sulla corsia destra non è stata sicuramente una missione semplice. In estate è arrivato il terzino destro Denzel Dumfries dal PSV, che però non ha convinto a pieno fino ad ora, con Darmian che al momento è il titolare.

Così proprio in chiave futura l’Inter potrebbe approfittare della situazione contrattuale di Cesar Azpilicueta, giocatore in scadenza di contratto col Chelsea, per mettere a segno un colpo dal Barcellona. Giro di esterni tra i tre club.

Azpilicueta piace al Barcellona: via libera Inter per Dest

Grandi manovre sulla fascia destra per Inter, Barcellona e Chelsea in chiave calciomercato estivo. Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Marca.com’, il Barcellona avrebbe messo nel mirino Cesar Azpilicueta, terzino del Chelsea che a giugno 2022 vedrà scadere il proprio contratto con i ‘Blues’.

Il suo arrivo al Barcellona potrebbe così liberare in uscita Sergino Dest, terzino destro classe 2000 che fino ad ora non è riuscito a convincere Xavi e che potrebbe interessare all’Inter, per il quale si potrebbe pensare anche ad uno scambio con Dumfries, altro giocatore in difficoltà in nerazzurro. Dunque un giro di esterni che potrebbe portare l’Inter al grande colpo.