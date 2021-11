Calciomercato Juve, il possibile colpo dal Manchester City di Guardiola

Calciomercato Juve: occhi puntati in casa Manchester City. La possibile occasione nella rosa di Pep Guardiola

Il clamoroso crollo di Stamford Bridge ha messo nuovamente a nudo tutte le difficoltà e i problemi strutturali della Juventus di Massimiliano Allegri.

Dalle scelte del tecnico e l’atteggiamento in campo alle prestazioni dei singoli. Alcuni calciatori bianconeri stanno sicuramente rendendo ben al di sotto le aspettative e continuano a mancare negli appuntamenti più importanti: uno di questi è Alex Sandro. L’involuzione del terzino brasiliano è costante ormai da diversi anni e l’ex Porto non riesce più a tornare sui livelli delle sue prime stagioni in bianconero. Nei prossimi mesi la Juventus potrebbe così ripensare anche al suo addio: ecco l’occasione in casa Manchester City.

Calciomercato Juve, addio a Alex Sandro: occasione in casa Manchester City

Ieri sera Pep Guardiola è tornato a schierare Zinchenko dopo ben cinque panchine consecutive in Premier League. Le prestazioni di Cancelo hanno infatti convinto il tecnico a spostare definitivamente il terzino sulla fascia sinistra: l’ex Juve e Walker sono inamovibili e per l’ucraino c’è spazio solo a centrocampo, da alternativa. A giugno la dirigenza della Juventus potrebbe così approfittare della situazione di Zinchenko per fare un tentativo per il post Alex Sandro. Il 24enne è valutato circa 25-30 milioni di euro dal Manchester City e, con la giusta offerta, potrebbe essere liberato da Guardiola. Occhi puntati, dunque, anche sull’ucraino.