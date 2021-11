L’Atletico punta un gioiello del Milan ma Maldini non ci sta e ribatte la richiesta di Simeone

Questa sera il Milan affronterà la gara di ritorno di Champions League contro l’Atletico Madrid. Le possibilità dei rossoneri di superare il girone sono ormai quasi nulle ma la gara sarà comunque un buon banco di prova per i ragazzi di Stefano Pioli.

L’asse Atletico-Milan potrebbe riproporsi anche in chiave calciomercato. Il ‘Cholo’ Simeone è molto attratto dal talento di Rafael Leao che ha fatto un upgrade importante rispetto alla passata stagione. Le sue qualità sono notevoli e sotto la guida attenta di Pioli sta crescendo partita dopo partita. Proprio questa sera Simeone dovrà studiare le strategie per contenere la velocità del portoghese che rimane un gioiello del Milan che lo valuta circa 50 milioni di euro.

Simeone vuole Leao: Maldini chiede Joao Felix

Il Milan non intende privarsi di Leao e Paolo Maldini potrebbe chiedere Joao Felix all’Atletico. Uno scambio molto affascinante ma del tutto improbabile considerando che il portoghese ex Benfica ha una valutazione di circa 80-90 milioni, nonostante non abbia ancora sprigionato a pieno il suo talento.

Entrambi, sia Leao che Joao Felix, oltre ad essere connazionali, hanno la stessa età (22 anni) e lo stesso agente, Jorge Mendes che potrebbe giocare un ruolo importante nell’affare ma attualmente non sembrano esserci i presupposti ne per la richiesta dell’Atletico, né per la ribattuta del Milan.