Calciomercato Milan, lo scambio in Serie A per anticipare Inter e Juventus

Calciomercato Milan: occhi in Serie A per Maldini e Massara. Il possibile affare per bruciare la concorrenza di Inter e Juventus

Un’altra rete, la seconda stagionale, e l’ennesima prestazione impeccabile e da leader difensivo di questa stagione. Bremer si conferma uno dei migliori centrali della Serie A, ormai non più emergenti.

Il difensore brasiliano sta continuando a guidare il Torino di Juric, al punto di essere già finito nel mirino delle big alla ricerca di rinforzi nel reparto arretrato. C’è l’Inter, si è già parlato di Juventus, e ora anche Maldini e Massara potrebbero mettere nel mirino il 24enne. La dirigenza rossonera, infatti, correrà con ogni probabilità ai ripari: Gabbia ha dimostrato di non essere ancora all’altezza degli altri tre centrali presenti in rosa. Ecco il possibile affare con il Torino.

Calciomercato Milan, occhi su Bremer: il possibile affare col Torino

Bremer ha un contratto in scadenza nel 2023 ed è al momento valutato almeno 20 milioni di euro dal Torino. Tuttavia, Cairo vuole discutere il suo rinnovo per aumentare la valutazione del giocatore. In caso di assalto, il Milan potrebbe giocarsi anche la carta Pobega: il centrocampista di proprietà dei rossoneri sta facendo bene con Juric e potrebbe rimanere in granata, stavolta come contropartita tecnica per Bremer. La sua valutazione è di circa 10-15 milioni. Ma non solo.

Maldini e Massara potrebbero proporre anche il prestito di Colombo, che è già esploso in Serie B con la maglia della SPAL. Il suo futuro è già scritto e sarà nella massima serie. Occhi puntati, dunque, sull’asse Milano-Torino per Bremer.