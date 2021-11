Franck Kessie, centrocampista del Milan, è in scadenza e potrebbe lasciare i rossoneri al termine della stagione: le ultime di calciomercato sulla squadra di Pioli

Il Milan di Stefano Pioli ha perso la prima partita del campionato italiano di Serie A contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I rossoneri, infatti, dopo 12 giornate, si sono fermati al Franchi nonostante la doppietta di Zlatan Ibrahimovic.

La difesa è stato senza dubbio il peggior reparto, ma anche a centrocampo potrebbero esserci dei grossi cambiamenti nelle prossime sessioni di calciomercato. Tutto ruota attorno al profilo di Franck Kessie, centrocampista ivoriano passato al Milan dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Il giocatore classe 1996 è uno dei migliori nel campionato italiano di Serie A ed il suo contratto è in scadenza al termine della stagione. Al momento i discorsi sul rinnovo sembrano in fase di stallo, non ci sono movimenti o passi avanti fra il Milan e l’agente del giocatore e nel frattempo il club meneghino sta lavorando al possibile arrivo di Renato Sanches, centrocampista portoghese del Lille e vecchio pallino degli uomini mercato del Milan di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, Kessie verso l’addio: le ultime

Franck Kessie, che comunque non dovrebbe lasciare il Milan a gennaio, sembra sempre più vicino a dire addio ai rossoneri al termine della stagione. Sul giocatore ivoriano c’è il forte interesse del PSG di Mauricio Pochettino. Intanto il club meneghino prepara la rivoluzione a centrocampo in vista della prossima stagione e Renato Sanches non è l’unico obiettivo.

Attenzione infatti anche al nome di Gaetano Castrovilli. Il giocatore della Fiorentina è in scadenza nel 2024, ma non sta trovando molto spazio sotto la guida tecnica di Vincenzo Italiano, ciò potrebbe portare all’interesse del Milan nei confronti dell’ex Cremonese, soprattutto se la Viola dovesse essere flessibile per uno sconto.