Calciomercato Juve, colpo a sorpresa dal PSG: cifre e dettagli

Calciomercato Juve: possibile occasione in casa PSG, a costi contenuti. Cherubini alla finestra. Tutte le cifre e i dettagli

Non è sicuramente la priorità in vista del calciomercato invernale, ma nei prossimi mesi la dirigenza della Juventus potrebbe iniziare a ragionare anche sul post Alex Sandro.

Il terzino brasiliano è in bianconero dal 2015 e nelle ultime stagioni ha accusato un netto calo nelle prestazioni, anche a causa delle troppe partite per la mancanza di valide alternative. Anche in questa stagione il laterale ha alternato alti e bassi, e dopo 6 anni a Torino non è escluso che la società bianconera possa iniziare a pensare alla successione di Alex Sandro nel ruolo di titolare sulla fascia sinistra. Possibile occasione in casa PSG: ecco tutte le cifre e i dettagli dell’eventuale affare.

Calciomercato Juve, occhi su Bernat: i dettagli

La campagna faraonica del PSG ha visto arrivare in estate a Parigi anche Nuno Mendes. Il promettente terzino è stato prelevato dallo Sporting per una valutazione complessiva tra prestito e riscatto di circa 40 milioni di euro. Il classe 2002 ha subito trovato spazio con Pochettino, complici anche gli infortuni iniziali di Kurzawa e Bernat. In ogni caso, è il portoghese il titolare designato per il futuro del PSG. La Juventus potrebbe così bussare alla porta dei parigini per Bernat: l’ex Bayern Monaco ha un lungo contratto fino al 2025, ma è valutato non più di 15-20 milioni di euro. E a partire dal prossimo giugno Nuno Mendes potrebbe spingerlo lontano dal Paris Saint-Germain: Cherubini è alla finestra.