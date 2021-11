UFFICIALE | Infortunio Dybala, arriva il comunicato della Juventus

Arriva la nota ufficiale della Juventus sull’infortunio di Dybala. Problema muscolare per la Joya

Paulo Dybala rischia di saltare la partita con la Lazio. È quanto emerge dagli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina l’attaccante argentino.

Mancano due giorni alla sfida con la Lazio che segnerà il ritorno in campo della Juventus dopo il rientro di tutti i Nazionali dagli impegni in Europa e oltreoceano. Seduta impegnativa, dunque, nel pomeriggio di oggi, con focus sulla tattica difensiva, sul possesso palla, e poi sui movimenti nella fase di sviluppo dell’azione e di attacco alle linee.

Giornata importante anche per capire le condizioni di Paulo Dybala, recatosi questa mattina presso il J|Medical dove è stato sottoposto ad accertamenti di natura diagnostica per far luce sull’entità dell’infortunio che lo fermato nelle scorse ore.

Infortunio Dybala, la nota ufficiale della Juventus

Gli esami diagnostici “hanno escluso lesioni muscolari e confermato l’affaticamento al muscolo tibiale posteriore diagnosticato in nazionale, attualmente in via di risoluzione. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente” recita il bollettino ufficiale diramato dalla Juventus.

Decisiva, dunque, sarà la seduta di rifinitura di domani mattina prima del pranzo e della partenza per Roma dove sabato sera la squadra di Massimiliano Allegri affronterà la Lazio. La Juventus potrebbe decidere di non accelerare i tempi del rientro dell’argentino in vista dell’imminente impegno di Champions League sul campo del Chelsea.