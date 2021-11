Acquisto flop, via dalla Juventus: tris dalla Premier

La Juventus è sempre molto attiva sul fronte calciomercato tra acquisti e cessioni: può andar via dai bianconeri, c’è la Premier

Gennaio è sempre più vicino per la sessione invernale di calciomercato. La Juventus potrebbe pensare a qualche rinforzo, ma attenzione anche in uscita con un big pronto a dire addio.

La Juventus continua ad essere molto attiva in ottica futura per arrivare a colpi importanti per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Tutto si deciderà nelle prossime settimane per programmare i prossimi mesi in casa bianconera.

Calciomercato Juventus, Arthur verso l’addio

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes.com” il centrocampista brasiliano, Arthur Melo, arrivato a Torino nell’affare con il Barcellona per Pjanic, è pronto ad andare via dopo che ha deluso le aspettative. Il sudamericano non ha messo in mostra tutto il suo repertorio anche a causa dei numerosi infortuni che l’hanno martoriato in questi mesi. La sua valutazione di mercato si aggira intorno ai 35 milioni di euro: sulle sue tracce ci sarebbero tre big della Premier League, come Arsenal, Leeds e Newcastle.

Un possibile addio per il top player che vuole cambiare aria per tornare ai fasti di un tempo conquistando nuovamente anche la Nazionale brasiliana con la chiamata del Ct Tite.