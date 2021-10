Il Napoli vince e convince con una doppietta di Insigne e una perla di Fabian Ruiz

Il Napoli risponde al Milan e ritorna in vetta alla classifica a pari punti con i rossoneri grazie alla vittoria convincente sul Bologna.

Il Bologna parte bene i primi minuti, tenendo il campo con personalità e coraggio ma non riesce mai a concludere in porta, complice l’assenza di Arnautovic. Il Napoli dopo la prima fase sotto tono, accende il motore e trova il gol al 18′ con una perla di Fabian Ruiz che dipinge una splendida traiettoria a giro. Da quel momento la partita si fa in discesa per la squadra di Spalletti che gestisce agevolmente il risultato e trova il raddoppio con il calcio di rigore trasformato da Lorenzo Insigne.

Napoli-Bologna 3-0: tabellino marcatori

Il secondo tempo è la fotocopia del primo. Il Bologna non riesce mai a reagire e il Napoli prova assolutamente a chiudere la gara e ci riesce con un altro rigore trasformato da Insigne dopo un contatto dubbio su Osimhen. Anche la traversa di Anguissa consolida la supremazia assoluta degli azzurri che vincono agevolmente e ritornano al primo posto in classifica. Il Bologna crolla senza mai avere la forza di reagire.

NAPOLI-BOLOGNA 3-0

18′ Fabian Ruiz, 41′, 62′ Insigne