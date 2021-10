Vuole lasciare il Real Madrid: la Juventus prepara il colpaccio

La Juventus pensa a rinforzare la propria rosa e prepara l’assalto per il calciatore del Real Madrid: chiesta la cessione!

La Juventus non sta vivendo una grande stagione e dopo una ripresa dell’ultimo mese, ieri è arrivata una sconfitta delicata tra le proprie mura contro il Sassuolo. I bianconeri ora distano ben tredici punti dalla vetta della classifica di Serie A e l’obiettivo scudetto sembra essere ormai andato.

Calciomercato Juventus, Hazard vuole lasciare il Real Madrid: assalto bianconero

La società non è sicuramente soddisfatta di questo avvio e sta rivivendo l’incubo di un anno fa. Nelle ultime settimane la crisi sembrava ormai un lontano ricordo ma nelle due gare di questi tre giorni è arrivato soltanto un punto. Per questo ora la Juventus pensa già al futuro e studia nuovi colpi per rinforzare la propria rosa.

Secondo quanto riportato da ‘Diario Gol’, la società sarebbe intenzionata a ingaggiare Edezn Hazard, che sembra essere ormai in uscita dal Real Madrid. Il belga ha giocato nove gare in campionato fin qui e una in Champions League ma non è mai riuscito a incidere e fare la differenza, ma dalla Spagna fanno sapere che lui stesso vorrebbe lasciare i ‘Blancos’.

La migliore soluzione per entrambi, dunque, potrebbe essere la separazione e la Juventus monitora la situazione ed è pronta all’assalto. Hazard vuole rilanciarsi e la Serie A potrebbe essere sicuramente una destinazione importante.