Juventus, colpo a rischio: “E’ ancora aperto al rinnovo”

La Juventus pensa al mercato che offre diversi giocatori in scadenza: Raiola potrebbe però aver convinto un obiettivo al rinnovo

La Juventus ha ripreso a correre in campionato e a mantenere alto il livello di prestazioni in Champions League. La squadra di Allegri sta trovando i giusti automatismi, ma c’è ancora qualcosa da limare. Il dato sui gol segnati è infatti negativo: appena 12 in otto partite di Serie A.

La cifra riflette sicuramente i tanti infortuni patiti nel reparto offensivo, ma anche un centrocampo non ancora completo. La Juventus non ha risposto alle necessità dettate per il reparto dal mister e sta valutando nuovi colpi in estate. Tra gli obiettivi dei bianconeri è finito anche Ryan Gravenberch, 19enne dell’Ajax in scadenza nel 2023. Il giocatore, assistito da Mino Raiola, è considerato un crack.

Calciomercato Juventus, apertura al rinnovo

Nonostante la giovane età, è un titolare inamovibile dei Lancieri e in stagione ha anche già trovato un assist in Champions League. Il contratto in scadenza tra un anno e mezzo lo ha messo nel mirino delle big europee, ma potrebbe esserci un imprevisto. Secondo quanto riferito da ‘De Telegraaf’ in diretta tv, Raiola avrebbe convinto Gravenberch a prendere in considerazione il rinnovo con l’Ajax.

Le parti sono ancora a lavoro per trovare un accordo, ma questa apertura complica la pista per la Juventus. Un eventuale rinnovo equivarrebbe all’addio, con il club bianconero che dovrebbe poi guardare altrove.