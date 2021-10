Rescissione a sorpresa: svolta totale per il calciomercato Juve

Un attaccante di una big potrebbe rescindere il contratto con il proprio top club: arriva la svolta per il calciomercato della Juventus

Non poteva arrivare meglio al derby d’Italia la Juventus di Allegri. La cura del tecnico livornese sta evidentemente funzionando e la sua mano sulla squadra è più che evidente. I successi arrivano senza giocare bene, ma dimostrando grandissima compattezza ed equilibrio. Una retroguardia granitica che porta spesso la ‘Vecchia Signora’ a superare gli avversari di misura, risultato marchio di fabbrica del mister toscano.

C’è molta più fiducia per il prosieguo del cammino in tutte le competizioni e domenica – per condizione mentale e fisica – parte avanti rispetto all’Inter. Gli uomini di Inzaghi hanno rimediato un deludente ko contro la Lazio all’Olimpico, match che ha scosso emotivamente parlando il tecnico nerazzurro. Ma con i tre punti conquistati in Champions sono ripartiti subito forte. Il posticipo da urlo della nona giornata di Serie A si prospetta, quindi, più che entusiasmante sulla carta. Nel fermento mediatico generato dalle partite – specialmente quelle di cartello come questa -, le società si ritagliano un po’ di spazio anche per riflettere su temi legati al calciomercato. I piemontesi, in particolare, sono alla ricerca di occasioni per rinforza il proprio attacco in futuro e seguono da vicino Gabriel Jesus, già accostato in estate.

Calciomercato, Gabriel Jesus rescinde: svolta Juve

Stando a quanto riferisce ‘Elgoldigital.com’, il brasiliano e il Manchester City starebbero valutando perfino la rescissione del contratto in scadenza giugno 2023. Il classe ’97, infatti, non trova spazio agli ordini di Guardiola e vorrebbe cambiare aria prima possibile. Nonostante il suo scarno minutaggio, si tratta comunque di una pedina costosa (sui 30-40 milioni). Interrompere il rapporto anticipatamente faciliterebbe la situazione per tutti.

Se così fosse, la Juve potrebbe approfittarne per appropriarsi a zero del cartellino dell’ex Palmeiras per sostituire Morata, il cui riscatto è tutt’altro che assicurata anche per una questione di età. Ma Cherubini dovrà fare molta attenzione alla preoccupante concorrenza dell’Atletico Madrid. La Juventus resterà vigile.