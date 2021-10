Addio Theo Hernandez e il Milan guarda in casa Inter: pista clamorosa

Theo Hernandez rappresenta un perno per il presente e il futuro del Milan. In caso di addio, i rossoneri guarderebbero in casa nerazzurra

Il Milan valuta il calciomercato, non solo in entrata, ma anche ragionando sul futuro dei suoi big. Uno di questi è certamente Theo Hernandez: il terzino spacca le partite con le sue straordinarie discese, palesando qualità dominanti sulla fascia sinistra. Gol, assist e tanto talento che inevitabilmente attirano l’attenzione di alcune delle maggiori big internazionali. In caso di addio, però, i rossoneri non si farebbero trovare impreparati, ma tenterebbero un colpo assolutamente inaspettato.

Il Milan pensa al sostituto di Theo Hernandez: pista in casa Inter

Se Hernandez dovesse lasciare a suon di milioni Milano, allora Paolo Maldini potrebbe guardare in casa Inter per trovare il sostituto. Un nome che piace particolarmente è quello di Federico Dimarco. Il terzino italiano si sta mettendo in evidenza anche in questi primi mesi in nerazzurro, ma il Milan potrebbe mettere sul piatto 25 milioni di euro per portarlo sull’altra sponda di Milano. La risposta dell’Inter sarebbe comunque negativa. Si tratta inoltre di un prodotto del settore giovanile nerazzurro e che difficilmente prenderebbe una scelta del genere. Come anche la sua società di appartenenza.