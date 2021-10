L’Inter trema, vanno da Ancelotti: doppio colpo da 150 milioni

L’Inter potrebbe presto subire l’assalto sul calciomercato per alcuni dei suoi migliori gioielli. Carlo Ancelotti fa tremare i nerazzurri

L’Inter studia le possibilità sul calciomercato, alla ricerca delle soluzioni per ripianare i problemi di bilancio. Dopo il buco record evidenziato nei conti, infatti, la Beneamata potrebbe subire nuovi assalti ai suoi gioielli e la risposta non potrà essere per forza negativa, nonostante tecnicamente i valori siano importanti, praticamente insostituibili. Carlo Ancelotti guarda in casa nerazzurra e i nomi sono di primo livello.

L’Inter subisce l’assalto di Ancelotti: due big nel mirino del Real Madrid

Se Ancelotti dovesse restare sulla panchina della big spagnola, infatti, potrebbe concretizzarsi un doppio colpo importantissimo. Nicolò Barella e Alessandro Bastoni sono nel mirino del tecnico ex Milan. Due colonne dell’Inter e che i nerazzurri certamente non vorrebbero perdere sul calciomercato. La cifra totale richiesta dai milanesi proprio per questo dovrà essere altissima: si parla di 140-150 milioni di euro minimo.