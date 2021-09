Il Napoli cade in casa, tutto facile in Ucraina per la Roma

I partenopei, in vantaggio dopo pochi secondi, soffrono dopo l’espulsione di Mario Rui. Giallorossi sul velluto, Abraham torna a segnare

Un gol da record quello segnato in Europa League da Elmas dopo soli 13″ dal fischio d’inizio di Napoli– Spartak Mosca. Una rete che sembrava poter mettere il match sui binari giusti. I oartenopei, invece, si sono complicati la vita a causa dell’espulsione rimediata da Mario Rui al 29′, dopo un’entrata con i piedi a martello del portoghese ai danni di Moses. Nella ripresa i russi, approfittando della superiorità numerica hanno messo alle corde gli azzurri, segnando il gol del pareggio con Promes al 55′ e il vantaggio con Ignatov all’81’. La terza rete dei moscoviti è arrivata dopo lo scadere, con Promes che ha siglato la doppietta personale. Non è bastato alla formazione di Spalletti il gol di Osimhen nei minuti di recupero, che ha fissato il punteggio finale sul 2-3.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, futuro Insigne in bilico: assalto e offerta dal top club!

Tutto facile, invece, per la Roma di Jose Mourinho, che nella trasferta di Conference League in Ucraina contro lo Zorya si impone per 3-0. La formazione giallorossa va in campo preentando un ampio turnover, ma va subito in vantaggio. Ad aprire le danze, è infatti El Shaarawy al 7′. nel secondo tempo consolidano il risultato la rete di Smalling al 66′ e quella del subentrato Abraham al 68′.

LEGGI ANCHE >>> Chiesa è il sogno di Paratici: la provocazione clamorosa della Juventus

Napoli-Spartak Mosca 2-3 e Zorya-Roma 0-3, i tabellini

Napoli Spartak Mosca 2-3

Marcatori: 1′ Elmas, 54′ e 90′ Promes, 80′ Ignatov, 94′ Osimhen

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Elmas (82′ Ounas), Fabian Ruiz, Zielinski (46′ Anguissa), Politano (74′ Lozano), Petagna (46′ Osimhen), Insigne (41′ Malcuit). All. Spalletti.

Spartak Mosca (3-5-2): Maksimenko; Caufriez, Gigot, Dzhikya; Moses, Litvinov (73′ Ignatov), Bakaev (88′ Lomovitski), Umyarov, Ayrton; Ponce (45’+1 Sobolev), Promes. All. Rui Vitoria.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, dal rinnovo di Insigne al riscatto di Anguissa | Parla Giuntoli

Zorya-Roma 0-3

Marcatori: 7′ El Shaarawy, 66′ Smalling, 68′ Abraham

ZORYA LUHANSK (4-3-3): Matsapura; Fovorov, Imerekov, Cvek, Khomchenovskyy; Buletsa (69′ Cristian), Nazaryna, Kochergin; Kabaiev, Gromov, Sayyadmanesh (69′ Zahedi). All.: Viktor Skrypnyk.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Kumbulla, Smalling, Calafiori; Darboe (69′ Diawara), Cristante; Carles Perez (62′ Zaniolo), Pellegrini (77′ Borja Mayoral), El Shaarawy (77′ Villar); Shomurodov (62′ Abraham). All.: José Mourinho.