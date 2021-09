Napoli, futuro Insigne in bilico: assalto e offerta dal top club!

Il Napoli alle prese con il rinnovo di Insigne: la situazione è intricata e il top club è pronto ad infilarsi nella trattativa

Il Napoli domina la scena in questo inizio di stagione. La squadra di Luciano Spalletti, dopo sei giornate di campionato, è l’unica ancora a punteggio pieno con un record di appena due reti subite. Il vento rema a favore e i giocatori sono concentrati sul campo: l’obiettivo è arrivare alla sosta da primi in classifica per poi programmare al meglio i futuri impegni.

C’è, però, ancora qualcosa da sistemare. La dirigenza deve infatti trovare una chiosa al capitolo Lorenzo Insigne, ancora in attesa di rinnovo. Il contratto scade a giugno e il folletto napoletano non ha firmato. Dal club filtra ottimismo, ma il capitano si sta anche guardando intorno. Le offerte, infatti, non mancano.

Secondo quanto riferisce ‘todofichajes.com’, l’Atletico Madrid avrebbe mosso passi concreti per Insigne. Mister Simeone stravede per il giocatore e il club si sarebbe fatto avanti proponendo un’offerta. Senza rinnovo, è un colpo a costo zero e l’accordo con Insigne spianerebbe la strada. La destinazione, riferisce il portale, sarebbe gradita al numero 24 partenopeo.

Calciomercato Napoli, futuro Insigne da definire

Il Napoli ha ancora il possesso della palla. Insigne, da sempre legato al club e in procinto di diventare una leggenda, dà priorità al club, ma a 30 anni, senza un’adeguata offerta, potrebbe tentare fortuna in un progetto ambizioso come quello dell’Atletico Madrid.