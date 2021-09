Inter, perdita record in Italia: il comunicato UFFICIALE

L’Inter termina l’anno con una perdita record mai vista prima da parte di una società italiana: ecco il comunicato

Gli effetti della pandemia hanno creato difficoltà enormi all’Inter che ha ufficializzato delle perdite mai viste prima per un club italiano. Il Consiglio di Amministrazione dell’Inter ha approvato il bilancio dell’esercizio finanziario 2020/2021, in attesa dell’approvazione dell’Assemblea degli azionisti, prevista entro la fine del mese di ottobre. L’esercizio 2020/2021 è stato significativamente intaccato, inevitabilmente, dalle conseguenze dovuto alla pandemia da Covid-19 e delle misure necessarie a mettere in sicurezza la salute pubblica e le attività produttive.

Inter, perdite mai viste prima: segnali di ripresa in questa stagione

I ricavi consolidati sono attestati a 364,7 milioni di euro. Come riportato dal comunicato ufficiale del club nerazzurro, l’esercizio ha registrato una perdita di € 245,6 milioni. Il maxi-rosso di bilancio è dovuto, come specificato nella nota ufficiale dell’Inter, all’ “azzeramento degli introiti da gara a causa della chiusura degli stadi, le conseguenti riduzioni contrattuali degli sponsor dovute all’impossibilità di erogare benefit da parte della Società e la liquidazione di partnership di natura sportiva”.

La stagione in corso prospetta segnali positivi: la parziale riapertura degli stadi e le nuove partnership del club con nuovi partner come Socios.com e DigitalBits stanno contribuendo a far ricrescere l’appeal del club nerazzurro, oltre ovviamente alle maxi cessioni estive che hanno contributo a ridurre le perdite.