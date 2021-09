Il Milan manda via Castillejo: scambio tra esuberi in Premier

Il Milan farà di tutto per cedere Samu Castillejo già a gennaio: si lavora allo scambio in Premier League tra esuberi

Il Milan la scorsa estate ha tentato in tutti i modi di privarsi di Samu Castillejo, ma le trattative non sono andate a buon fine. L’esterno offensivo spagnolo è diventato un esubero da piazzare al più presto, perché non rientra più nei piani tecnici di Pioli e ha ‘bloccato’ il mercato in entrata. Il suo ritorno in Liga è possibile, anche se nelle battute finali del mese di agosto sembrava potesse anche approdare alla Sampdoria. Nulla di fatto, e ora Castillejo potrebbe approdare in Premier League.

Milan, scambio con il Tottenham: addio Castilejo

Nello specifico, la prossima squadra di Castillejo potrebbe essere il Tottenham, nell’ambito di uno scambio tra esuberi. Gli Spurs hanno in rosa Harry Winks, che secondo quanto riferito da ‘CaughtOffside.com‘, vorrebbero cedere nella finestra di mercato di gennaio. Il centrocampista classe ’96 farebbe molto comodo al Milan, che deve capire quali saranno e intenzioni di Kessie, apparso tra l’altro lontano parente di quello ammirato la scorsa stagione. Castillejo-Winks, dunque. Uno scambio che accontenterebbe tutte le parti in causa. Al Tottenham andrebbe un conguaglio economico di 4-5 milioni di euro.