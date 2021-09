Pep Guardiola con una mossa potrebbe battere Juventus e Napoli sul mercato: nel mirino non solo Dries Mertens

Harry Kane la scorsa estate sembrava in procinto di andar via dal Tottenham, con il Manchester City molto interessato al suo acquisto. Un’operazione che avrebbe cambiato gli equilibri del calcio europeo. Tuttavia, la mancata riuscita mette in allarme anche le squadre italiane, che devono guardarsi bene dai Cityzens per eventuali colpi di mercato in attacco. E’ il caso di Juventus e Napoli, che hanno in squadra o nel mirino giocatori che potrebbero interessare al Manchester City. E’ il caso di Dries Mertens, tornato a disposizione di Spalletti dopo i problemi alla spalla durante Euro 2020.

LEGGI ANCHE >>> Da avversario ad obiettivo di calciomercato: Simeone pesca in casa Milan!

LEGGI ANCHE >>> Champions League, Juventus-Chelsea 1-0: Chiesa gol | Tutti i risultati

Juventus e Napoli, il City punta su Mertens e non solo

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, il Manchester City dopo la sconfitta con il PSG si è deciso ad acquistare un attaccante. Uno dei profili selezionati è Lacazette, cercato anche dalla Juventus e in scadenza di contratto nel 2022. Potrebbe anticipare la concorrenza offrendo 25 milioni di euro a gennaio. Anche Mertens ha il contratto in scadenza l’anno prossimo e probabilmente non rinnoverà con il Napoli, raggiunti i 35 anni. Sarebbe una sorpresa per l’attacco di Guardiola vista l’età avanzata.