L’operazione da 110 milioni che fa tremare l’Inter: Barella in bilico

L’Inter potrebbe privarsi di Nicolò Barella, anche se l’operazione è molto onerosa per i club della Premier League

L’Inter la scorsa estate ha venduto pezzi da novanta come Lukaku e Hakimi, riuscendo a tenere -almeno per questa stagione- giocatore come de Vrij, Skriniar e Barella. Non sarà semplice però resistere agli assalti dei top club europei anche nee prossime sessioni di mercato. E’ il caso di Nicolò Barella, campione d’Europa in carica e probabilmente uomo del momento della rosa dei nerazzurri. Anche quando le cose non vanno benissimo, come in Ucraina contro lo Shakhtar, il centrocampista è quello che più si mette in mostra nell’undici titolare di Simone Inzaghi. E questo non passa inosservato agli occhi dei club inglesi.

Inter, il Manchester United su Barella

Secondo quanto riferito da ‘InterLive.it’, il Manchester United è alla ricerca di sostituti credibili per Paul Pogba, che ha il contratto in scadenza ne 2022. Uno dei nomi valutati dalla dirigenza del club inglese è Nicolò Barella, per il quale i Red Devils sarebbero disposti a fare delle vere e proprie follie. Un’offerta da 70 milioni di euro all’Inter per il cartellino, e al centrocampista verrebbero garantiti 8 milioni a stagione per cinque anni. Un investimento da 110 milioni totali. Non sarebbe facile portare a termine questa trattativa, anche perché Barella è molto attaccato al mondo Inter.