Allarme per la Juventus: preoccupano le sue condizioni

La Juventus continua a lavorare in ottica Serie A per collezionare altri punti importanti: può saltare la sfida

Saranno settimane intense per la Juventus. La compagine bianconera, guidata da Massimiliano Allegri, cercherà di essere all’altezza della situazione per dimenticare in fretta e furia le ultime settimane ricche di colpi di scena in negativo. Contro lo Spezia è arrivat ala prima vittoria in campionato per Chiesa e compagni: ora contro la Sampdoria serviranno altri tre punti per risalire velocemente in classifica.

Juventus, Pjaca può saltare il derby: le condizioni

Come svelato nelle ultime ore in casa Torino tiene banco l’infortunio di Marko Pjaca, autore di due gol decisivi per Juric. L’attaccante croato, classe 1995, è alle prese con un problema muscolare e può saltare il derby contro la Juventus in programma la prossima settimana. Sicuramente non ci sarà contro il Venezia per cercare di recuperare velocamente dal problema muscolare.

La Juventus cercherà così di recuperare le energie dopo la Champions per mettere a segno un’altra vittoria decisiva in Serie A. La compagine bianconera è sempre al lavoro per arrivare al top della condizione fisica dopo gli ultimi risultati alquanto negativi per Massimiliano Allegri.

Settimane intense e già decisive per la compagine bianconera che vuole dare una svolta dimenticando le prestazioni deludenti dell’ultimo periodo.