Conte e Pirlo scartati: il Barcellona preferisce un altro allenatore

Si è parlato tanto del possibile approdo di Conte o Pirlo sulla panchina del Barcellona, che tuttavia preferisce un altro profilo

Due protagonisti dell’ultima Serie A sono attualmente senza panchina. Si tratta di Antonio Conte e Andrea Pirlo, due profili totalmente diversi. Il primo ha conquistato una miriade di titoli, ultimo lo scudetto con l’Inter. E poi c’è l’ex Juventus, che alla sua prima esperienza da allenatore è arrivato al quarto posto. Per entrambi è nata la suggestione che possano eventualmente sostituire Ronald Koeman in caso di esonero. Il Barcellona senza Messi fa molta fatica ed è inevitabile che si facciano delle valutazioni sul futuro dell’olandese.

LEGGI ANCHE >>> Allarme per la Juventus: preoccupano le sue condizioni

LEGGI ANCHE >>> McKennie, cessione rimandata: soldi e scambio dalla Premier

Conte e Pirlo, il Barça preferisce Xavi

Secondo quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo‘, per il Barcellona l’opzione Xavi è quella più concreta. Laporta la scorsa estate ha preferito non affidarsi allo spagnolo vista la poca esperienza in panchina e anche perché era il punto forte dell’altro candidato alla presidenza, Victor Font. Ma le cose sono cambiate. Xavi è un profilo apprezzato, molto di più di Conte e Pirlo che non sono mai passati per il club. E questo conta molto. Anche per la filosofia di gioco che vorrebbe portare Xavi, in pole per sostituire Koeman, per rialzare il Barça.