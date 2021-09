Juventus-Milan, Pioli in emergenza: altra esclusione dai titolari

La quarta giornata di Serie A vede in programma il big match tra Juventus e Milan: Pioli arriva alla gara con un’emergenza in attacco

Dopo tre giorni di fuoco nelle coppe europee, le squadre italiane tornano anima e corpo sulle faccende domestiche. Nel weekend si scende in campo per il campionato, con il programma della quarta giornata che vede il big match tra Juventus e Milan. L’appuntamento è fissato per domenica 19 settembre alle ore 20:45: apprensione in casa rossonera per la condizione fisica di alcuni giocatori.

Il Milan sembra infatti aver accusato il primo trittico di impegni stagionali. Dopo la bella vittoria per 2-0 sulla Lazio e la buona prestazione in Champions contro il Liverpool, il Diavolo rischia di arrivare con poche rotazioni in attacco all’Allianz Stadium. Mister Stefano Pioli non avrà a disposizione Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, protagonista con gol di uno scampolo di partita con la Lazio, è sicuro del forfait.

Da valutare, invece, le condizioni di Olivier Giroud. Il francese, negativizzatosi al Coronavirus, soffre di alcuni problemi alla schiena e potrebbe non essere tra i titolari contro la Juventus. Il Milan fa sapere che oggi si è allenato regolarmente con il gruppo, ma Pioli potrebbe prendere in considerazione l’idea di farlo partire dalla panchina. La seduta di domani schiarirà i dubbi, ma in vantaggio per giocare dal primo minuto c’è Rebic.

Juventus-Milan, emergenza per Pioli

Il croato ha faticato da prima punta, ma potrebbe essere una risorsa fresca e affidabile dal punto di vista fisico. Rebic titolare e Giroud in panchina: queste le indicazioni da Milanello, ma ancora non è detta l’ultima parola. Lavoro a parte anche per Messias, Bakayoko e Krunic.