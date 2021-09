Juventus, rivoluzione totale: tesoretto da 90 milioni e doppio colpo!

Inizio complicato di stagione per la Juventus: ipotesi rivoluzione a centrocampo e 90 milioni da reinvestire per un doppio colpo

La Juventus è chiamata a dare una svolta al proprio cammino in campionato. La squadra di Allegri, uscita sconfitta a Napoli per 2-1, non ha ancora trovato il successo dopo tre partite. In settimana è previsto l’esordio in Champions League contro il Malmo, poi l’esame Milan. Giorni decisivi per il proseguimento della stagione, ma intanto in dirigenza si inizia a indagare sui motivi di queste difficoltà.

Tutti sotto esame, dunque. A partire dal centrocampo. Il reparto era stato individuato da mister Allegri come zona da rinforzare, ma dal mercato è arrivato solo Locatelli. La Juventus potrebbe optare per una mega-rivoluzione e mettere da parte un tesoretto per puntare su nuovi profili. Quattro possibili cessioni, tutte in mediana. Il primo in partenza è Rabiot, nonostante i recenti apprezzamenti del mister: valutazione da 25 milioni di euro.

Il francese sarebbe in ottima compagnia. A seguirlo, infatti, pronti Bentancur, Ramsey e McKennie. L’uruguaiano è in netto calo rispetto alla prima esperienza di Allegri in bianconero e la sua valutazione è scesa sui 25-30 milioni di euro, più o meno gli stessi dell’americano, partito bene contro il Napoli, ma ancora troppo vulnerabile dal punto di vista caratteriale. La rivoluzione non risparmierebbe neanche Ramsey: Allegri lo vede come regista, ma il gallese potrebbe partire per 10 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, rivoluzione a centrocampo

Quattro cessioni e 90 milioni di euro circa freschi da reinvestire subito sul mercato. La Juventus saprebbe anche come. La dirigenza segue infatti due profili giovani: il primo è Aurelien Tchouameni, francese classe 2000 del Monaco. Un mediano forte fisicamente, valutato circa 35 milioni di euro. Gli stessi, più o meno, chiesti dall’Ajax per Ryan Gravenberch, regista classe 2002 seguito da Mino Raiola. Idee di mercato, progetti per il futuro. La Juventus pianifica le strategie, in attesa di risposte dal campo da parte della squadra.