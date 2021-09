La Juventus pensa allo scambio per gennaio: affare con Paratici

Weston McKennie si gioca il futuro con la Juventus nelle prossime settimane: possibile scambio con il Tottenham di Paratici

Il centrocampo è il reparto che continua a impensierire maggiormente la Juventus. L’acquisto di Locatelli dal Sassuolo è certamente positivo, ma non può bastare il solo talento azzurro ad alzare l’asticella in quella zona di campo. Allegri, non a caso, avrebbe voluto almeno un altro rinforzo in mediana. Il primo nome è sempre stato quello di Pjanic, ma alla fine non si è potuto concretizzare il ritorno a Torino del bosniaco.

La dirigenza, perciò, tiene alta la concentrazione in sede di calciomercato. McKennie si giocherà il futuro nelle prossime settimane. Lo statunitense è il più sacrificabile – viste le difficoltà per cedere Ramsey – e, in caso di risposte negative, Cherubini potrebbe proporre uno scambio al Tottenham di Paratici con Ndombele. Il francese è ai margini del progetto londinese e ha un contratto in scadenza giugno 2025. La valutazione, invece, si attesta sui 40-45 milioni, mentre quella dell’ex Schalke 04 intorno ai 30. Staremo a vedere.