Szczesny catastrofico, ribaltone in casa Juve: perché Allegri deve cambiare

Wojciech Szczesny sta deludendo in quest’inizio di stagione con la maglia della Juventus. Urge un cambiamento immediato per Allegri

La Juventus ha iniziato con il freno a mano tirato, a dir poco. Massimiliano Allegri ha abituato i tifosi a partenze lente e grandi rimonte nell’arco della sua carriera, ma i tifosi di certo non si aspettavano un punto in tre partite di Serie A, al momento del suo ritorno in bianconero. Eppure le prestazioni della Vecchia Signora, pur non esaltanti, potevano portare dei punti in più, preziosi per morale e classifica.

A incidere non è stata, quindi, solo l’impalcatura di gioco costruita dal tecnico livornese, ma degli evidenti errori individuali che hanno inciso pesantemente sui risultati. Impossibile non citare, in tal senso, uno sfortunatissimo Wojciech Szczesny. Già contro l’Udinese, in una partita che sembrava ben indirizzata, la Juventus ha subito una clamorosa rimonta, a seguito di errori da matita blu dell’ex Arsenal. Ieri contro il Napoli, il pareggio è nato da un altro infortunio dell’estremo difensore; anche il secondo gol di Kalidou Koulibaly nasce da un clamoroso errore di Moise Kean e una smanacciata goffa del portiere.

La Juventus non può più aspettare Szczesny: Allegri e la scelta di Perin

La Juventus, dopo solo tre partite, si trova, dunque, costretta a rincorrere in campionato e ora non può più permettersi passi falsi. Allo stesso modo, dovrà guardarsi bene da errori simili in appuntamenti cruciali della stagione, con la Champions League alle porte. Per questo, Allegri non può far altro che valutare un avvicendamento immediato tra i pali. Mattia Perin rappresenta certamente una soluzione interessante per blindare la porta della Juventus. Ha maturato esperienza in Serie A ed è un portiere affidabile, nel pieno della carriera. E con uno Szczesny, più che una possibilità, la sua titolarità sembra una conseguenza inevitabile.