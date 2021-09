Juventus, rinnovo e clausola da 90 milioni | Sfuma il bomber

La Juventus tiene d’occhio il mercato, ma un obiettivo rischia di sfumare: il bomber rinnova con clausola da 90 milioni

La Juventus si lecca le ferite e mastica amaro dopo una sessione estiva di calciomercato che non ha raggiunto tutti gli obiettivi. Il bilancio è complicato da un inizio di campionato senza vittorie dopo tre partite. Il tempo per rimediare non manca, ma bisogna agire in fretta per mettere una pezza ad eventuali valutazioni erronee commesse. Senza Ronaldo e con il solo arrivo di Kean sembra mancare qualcosa in attacco.

Il reparto offensivo è finito per questo sotto la lente di ingrandimento. Tre gol segnati in tre partite – uno propiziato da un errore difensivo – sono pochi e mister Allegri ha poche alternative in panchina. Si pensa ad un nuovo innesto già a gennaio, sicuramente a giugno, ma un obiettivo rischia di saltare definitivamente. Il riferimento è a Alexander Isak, bomber della Real Sociedad.

Il giocatore è finito nella lista degli interessati insieme a Dusan Vlahovic della Fiorentina. La pista, però, sta per tramontare. Come riporta ‘fichajes.net’, infatti, il bomber ha rinnovato con il club spagnolo sino al 2026, inserendo nel contratto una clausola monstre da 90 milioni di euro. Isak, protagonista all’ultimo Europeo con la Svezia (due assist), viaggia verso la permanenza alla Real Sociedad, società con la quale vanta 33 reti in 91 gare.

Juventus, clausola monstre e addio bomber

La clausola da 90 milioni sembra fuori portata per la Juventus, ma non per i club inglesi. In estate, riferisce il portale spagnolo, potrebbe comunque esserci un assalto da parte di una big di Premier League. Il destino di Isak, comunque vada, non si tingerà di bianconero.