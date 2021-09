Grana sudamericani, l’annuncio di Allegri in vista di Napoli-Juventus

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match Napoli-Juventus: ecco le parole del tecnico bianconero

La Juventus è pronta a tornare in campo. Primo grande match della stagione per i bianconeri, che se la vedranno domani al ‘Maradona’ col Napoli di Spalletti. Massimiliano Allegri, alla vigilia dell’incontro, è intervenuto in conferenza stampa. Come prima cosa, il tecnico livornese ha chiarito la situazione problematica dei sudamericani: “Sarà sicuramente una bella partita, perché affrontiamo una squadra con grandi valori tecnici e in un buon momento. Fare la formazione non è difficile, perché ne ho pochi a disposizione. Ho scelto di lasciare i sudamericani a casa. Cuadrado era l’unico che poteva venire, ma non è potuto partire a causa di un attacco di gastroenterite ed è in Colombia per accertamenti. De Winter, Soulé e Miretti verranno con noi e magari ci sarà spazio”.

Allegri ha aggiunto: “Questo è il calendario e dobbiamo accettarlo. I giocatori che hanno giocato stanotte arrivano domani mattina in Italia, portarli a Napoli col rischio che si facciano male penso abbia poco senso. Restano a casa e riposano, martedì abbiamo una partita di Champions e la più importante del girone. Io accetto sempre i calendari, ci sono gli organi competenti che devono decidere cosa fare con le partite”.