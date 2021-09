Napoli-Juventus, le condizioni di Chiesa | Decisione UFFICIALE

La Juventus alle prese con l’infortunio accorso a Federico Chiesa in Nazionale: arriva la decisione per il match contro il Napoli

La sosta per le Nazionali è alle spalle, ma lascia con se pesanti strascichi. Il campionato di Serie A riparte infatti nel weekend, ma senza diversi protagonisti. Le partite di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022 hanno consegnato in eredità alcuni infortuni. Ne sa qualcosa l’Italia di Roberto Mancini, costretta a rinunciare a diversi calciatori nell’ultima gara contro la Lituania.

Tra gli indisponibili c’era anche Federico Chiesa. L’attaccante della Juventus – dopo aver siglato il gol del definitivo 1-1 contro la Bulgaria – si è fermato per infortunio ed è rientrato anzitempo a Torino. Il giocatore si è sottoposto agli esami strumentali per quantificare l’entità del danno e le notizie sono in parte positive. Come si legge in un comunicato ufficiale della Juventus, infatti, “la risonanza magnetica ha dato esito negativo“.

Napoli-Juventus, la decisione su Chiesa

La società ha però deciso “in via precauzionale e in accordo con lo staff tecnico, che non sarà disponibile per la trasferta di Napoli“. Mister Allegri non potrà quindi contare su Federico Chiesa per il match dello stadio Maradona, crocevia fondamentale dopo aver raccolto appena un punto nelle prime due partite di campionato. L’allenatore bianconero avrà però a disposizione Bernardeschi e Kean, rivitalizzati dalla maglia azzurra.