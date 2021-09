Juventus, suggestione sul calciomercato: super scambio e addio Szczesny

La Juventus alle prese con il caso portiere: Szczesny potrebbe lasciare i bianconeri ed una suggestione stuzzica la dirigenza

Il cammino della Juventus in campionato non è iniziato nel migliore dei modi. La società bianconera è ancora a secco di vittorie dopo due giornate e a lasciare i maggiori dubbi è stato il reparto difensivo. Emblematico quanto accaduto a Udine, con gli errori di Szczesny che hanno contribuito a far sfumare il doppio vantaggio iniziale. Il ruolo del portiere è tema caldo per la dirigenza, con all’orizzonte possibili novità.

Nelle ultime settimane Cherubini ha tranquillizzato tutti sulla stima della società per Szczesny, portiere che ha un contratto con la Juventus sino al 2024. Il polacco nella passata stagione ha collezionato appena sei clean sheet in campionato e l’inizio non brillante lo ha rimesso in discussione. Mercato sotto la lente di ingrandimento, con un’idea che potrebbe prendere piede.

La Juventus starebbe infatti pensando ad un possibile scambio tra i pali con il Manchester United, club con il quale nutre ottimi rapporti. Un’idea per la prossima stagione che vedrebbe Szczesny andare in Premier e David de Gea raggiungere i bianconeri. Lo spagnolo, 30enne, ha un contratto sino al 2023 con opzione di un anno sino al 2024. Anche lui, come il polacco, è sotto esame e lo scambio potrebbe anche essere anticipato nel caso in cui i due portieri non dovessero dare garanzie di rendimento nei prossimi mesi.

Juventus, tutto dipende da Szczesny

Dopo aver rifiutato l’assalto a Donnarumma, accasatosi a parametro zero al PSG, la Juventus potrebbe rivoluzionare i propri portieri nella prossima stagione. Tutto dipende da Szczesny: se il polacco tornerà affidabile, i bianconeri potrebbero rinunciare a qualsiasi operazione e proseguire con lui sino a scadenza.