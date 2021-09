Svolta per Conte in panchina: affondo e due big dall’Inter

L’Inter continua a lavorare sul fronte calciomercato per quanto riguarda cessioni eccellenti: tutto ruota intorno ad Antonio Conte

Saranno settimane intense in casa Inter con il futuro dell’ex allenatore nerazzurro, Antonio Conte, ancora in bilico. L’Arsenal starebbe pensando nelle ultime ore ad un cambio in panchina visto l’inizio non troppo esaltante di Arteta. I “Gunners” potrebbero convincere lo stesso allenatore leccese attirando gli interessi di due top player nerazzurri.

Calciomercato Inter, due top nel mirino dell’Arsenal

Così la doppia carta vincente per l’Arsenal arriverebbe da de Vrij e Brozovic, che potrebbero così cambiare aria dopo gli anni gloriosi con la compagine nerazzurra. Antonio Conte sarà uno degli opinionisti di Sky Sport in vista della Champions League che inizierà tra pochi giorni. Un ruolo insolito e diverso per essere sempre protagonista nel mondo del calcio.

Nel frattempo, però, le offerte non tardano ad arrivare per il condottiero italiano, che vorrebbe anche tornare tra qualche mese alla guida di un top club d’Europa. L’Arsenal continua a pensare al suo profilo per essere nuovamente al top in Premier e in Champions League dopo qualche anno deludente dopo l’addio di Wenger.

Il futuro di Conte passerà anche dai calciatori che i “Gunners” gli regaleranno in vista della prossima stagione. Brozovic è in scadenza di contratto nel giugno 2022, mentre il legame del centrale olandese scadrà soltanto un anno dopo.