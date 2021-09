Juventus, dal sogno Haaland al no a Donnarumma | Parla Cherubini

La Juventus sempre attenta alle mosse di calciomercato: Cherubini svela alcuni retroscena su Haaland e Donnarumma

La Juventus è chiamata a dare pronta risposta in campionato dopo aver concluso le prime due partite senza successi. Il solo punto racimolato contro Udinese ed Empoli ha messo in pre-allarme mister Allegri, che contro il Napoli chiede ai suoi solo i tre punti. L’allenatore deve fare i conti con una rosa rimescolata dal mercato estivo. L’addio di Ronaldo e il mancato arrivo di un top player hanno smussato l’entusiasmo, ma tempo per migliorare c’è. Anche in sede di trattative.

Federico Cherubini, responsabile dell’area tecnica bianconera, ha rilasciato un’intervista a ‘Tuttosport’ nella quale ha svelato alcuni retroscena sulle scelte di mercato della Juventus. Prima situazione analizzata quella di Erling Haaland, giocatore che ha ripreso a macinare gol con il Borussia Dortmund (tre reti in tre partite) dopo una stagione con 37 centri tra campionato tedesco (27) e Champions League (10).

“Il suo mancato arrivo è un rimpianto”, dice Cherubini, che aggiunge: “Una cosa è certa: d’ora in poi qualsiasi investimento andrà nella direzione di un profilo giovane. È fuori dal nostro piano scommettere su altri giocatori“. Haaland, ricorda il dirigente, non ha scelto la Juventus perché il club non è riuscito a convincerlo della bontà del progetto.

Juventus, Cherubini su Haaland e Donnarumma

Da un mancato attaccante al portiere: Cherubini analizza quanto accaduto in estate con Donnarumma, liberatosi a parametro zero dal Milan, ma non preso dalla Juventus. “Noi abbiamo un portiere con un contratto lungo e un’affidabilità nella quale continuiamo a credere, per quello non abbiamo investito nel ruolo“, dice il responsabile. Che chiosa: “Non era opportuno creare una condizione con due portieri importanti nello stesso organico“.