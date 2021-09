Italia-Lituania, Mancini sceglie Kean e Raspadori: formazioni ufficiali

L’Italia scende in campo con la Lituania alle 20:45: Mancini punta su Kean e Raspadori

L’Italia di Mancini scende in campo alle 20:45 al mapi Stadium contro la Lituania. In seguito ai pareggi contro Bulgaria e Svizzera, la partita di questa sera è di fondamentale importanza in chiave qualificazione ai Mondiali in Qatar. Roberto Mancini dovrà fare a meno di alcuni dei protagonisti della vittoria all’Europeo, in particolare il tridente d’attacco, Chiesa, Immobile e Insigne, che hanno lasciato il ritiro azzurro per problemi fisici e personali. Il CT si affida alla gioventù di Raspadori e Kean con il supporto di Bernardeschi. Ecco le formazioni ufficiali:

Italia-Lituania, Raspadori e Kean dal 1′ minuto: le formazioni ufficiali

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Biraghi; Jorginho, Cristante, Pessina; Bernardeschi, Kean, Raspadori

LITUANIA (4-2-3-1): Sektus; Slavickas, Utkus, Klimavicius, Lasickas; Slivka, Dapkus; Kazlauskas, Verbickas, Novikovas; Dubickas