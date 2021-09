Antonio Conte potrebbe ritornare su una vecchia panchina: quella della Juventus, con la posizione di Allegri meno sicura

La Juventus sta vivendo un inizio di stagione molto complicato. Nelle prime due partite è arrivato solo un punto e tra l’altro c’è stata la sconfitta interna contro l’Empoli. Massimiliano Allegri è tornato come salvatore della patria, ma al momento le cose non stanno andando come previsto. Sabato contro il Napoli è una sfida da vincere per i bianconeri, altrimenti in caso di sconfitta si metterebbero a -8 proprio dalla squadra di Spalletti. E la posizione del tecnico della Juve appare un po’ più in bilico rispetto all’inizio. E questo potrebbe favorire Antonio Conte.

Juventus, il ritorno di Conte

Secondo quanto riferito da ‘Sisal.it‘, la quota del ritorno di Antonio Conte alla Juventus entro la fine dell’anno è quotato a 50. Un ritorno assai complesso, almeno per il momento. Proprio come lo era quello di Allegri un anno fa. Per l’allenatore salentino in bianconero il triennio 2011-14 è stato memorabile, con l’ultimo anno dov’è arrivato lo scudetto con 102 punti. La quota della vittoria del campionato, intanto, vede la Juve a pari merito con l’Inter a 3. Cambiata rispetto a qualche settimana fa, dove la squadra di Allegri era assoluta favorita.