L’Inter tira un sospiro di sollievo, con il match contro la Sampdoria ormai alle porte: il calciatore azzurro rassicura sulle sue condizioni

Buone notizie in casa Inter. La Serie A, dopo la sosta delle Nazionali, riprenderà questo weekend e per i nerazzurri è ormai alle porte il complicato incontro in trasferta con la Sampdoria domenica alle 12:30. Accade spesso che durante gli intervalli con le proprie Nazionali i calciatori rimedino degli infortuni. La ‘Beneamata’ non è stata da meno anche in questa occasione, con problemi fisici accusati da Sensi e Bastoni.

Il centrocampista ex Sassuolo, però, è intervenuto sul proprio profilo Instagram per rassicurare tutti circa le sue condizioni. “Ragazzi non è nulla! Ci vediamo domenica allo stadio!”, il messaggio di Sensi. Sospiro di sollievo per Inzaghi, che ripone non poche speranze sul classe ’95.