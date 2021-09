Brasile-Argentina, intervengono le autorità | Partita sospesa!

La partita di qualificazioni ai Mondiali tra Brasile ed Argentina è stato sospesa dopo pochi minuti: ecco cosa è accaduto

Lo spettacolo tra Brasile ed Argentina dura appena sette minuti. A San Paolo era in programma infatti la sfida delle sfide tra le due nazionali, valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di Qatar 2022. La situazione del girone vede i verdeoro al comando, a 21 punti, a +6 sull’albiceleste. Una partita attesissima, ma sospesa pochi giri di lancette dopo il fischio d’inizio.

I motivi? La polizia sanitaria brasiliana è intervenuta per proibire ai giocatori provenienti dalla Premier League di giocare. Trattasi di Emiliano Martínez, Lo Celso, Romero, e Buendía: i primi tre erano titolari, il quarto in panchina. La legge in Brasile prevede infatti, per chi sia stato nel Regno Unito negli ultimi 14 giorni, di rimanerne altrettanti in quarantena.

Brasile-Argentina sospesa: i motivi

Gli agenti della vigilanza sanitaria locali hanno invaso il campo per cacciarli fuori. La partita, dopo alcuni attimi di tensione, è stata sospesa. Da vedere, adesso, se si riprenderà a giocare o se la gara sarà definitivamente rinviata.