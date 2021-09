Tarda il rinnovo con la Lazio: è un’opzione per Inter e Juventus

Non è ancora arrivato l’atteso rinnovo di contratto per il difensore della Lazio. Il giocatore è nel mirino di Inter e Juventus.

Le trattative per il rinnovo dei contratti dei calciatori della Lazio, non sono mai facili da concludere nel breve periodo. Il presidente dei biancocelesti, Claudio Lotito, è un osso duro nelle contrattazioni e la fumata bianca arriva soltanto quando è pienamente convinto della bontà dell’accordo. Il centrale di difesa brasiliano, Luiz Felipe, ha un ingaggio fino al 2022 e da tempo si parla di un suo prolungamento. Che, però, tarda ad arrivare. Juventus e Inter monitorano la situazione e sono pronte a inserirsi per aggiudicarsi il giocatore.

LEGGI ANCHE >>> Si offre alla Juventus: la proposta per arrivare subito in bianconero

LEGGI ANCHE >>> Affare a zero per Mourinho: battute Inter e Atalanta

Inter e Juventus su Luiz Felipe

Il ventiquattrenne centrale difensivo, infatti, è perfetto per giocare nei tre del 3-5-2 di Simone Inzaghi e il mister sarebbe contento di poterlo avere di nuovo a disposizione.

LEGGI ANCHE >>> Colpo Milinkovic: il Milan anticipa tutti con la mossa a sorpresa

Anche Massimiliano Allegri avrebbe bisogno di un difensore in più, a maggior ragione se dovesse virare sulla difesa a tre. Un colpo a zero del calibro di Luiz Felipe sarebbe di assoluto livello per entrambe le squadre. L’ingaggio che dovrebbero garantire al 24enne sarebbe di almeno due milioni di euro.