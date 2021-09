Romelu Lukaku torna a parlare del suo addio all’Inter con sincerità, ammettendo la sua voglia di tornare a Londra

Romelu Lukaku è tornato a parlare del suo addio all’Inter che ha sorpreso tutti i tifosi. L’attaccante belga ha scelto il Chelsea, la squadra in cui non era riuscito, in precedenza, a dimostrare il suo valore e che adesso vuole rendere grande attraverso i suoi gol. Intervistato dall’emittente belga han.be, ‘Big Rom’ ha svelato i retroscena del suo addio all’Inter, ammettendo il suo forte desiderio di tornare a Londra, nonostante il profondo legame con i nerazzurri. Ecco le parole di Romelu Lukaku:

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, salta il trasferimento | Il big fuori rosa

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, colpo solo rinviato | C’è già l’accordo

Inter, Lukaku sul suo addio: “Con la testa ero già a Londra”

“Con la terza offerta del Chelsea sapevo che era una cosa seria e non ero più con la testa a Milano. Il Chelsea ha offerto 110 milioni più Zappacosta, ma l’Inter ha detto no. Sono andato nello studio di Simone Inzaghi per trovare un accordo. Ero all’Inter, ma con la mente ero già al Chelsea. L’Inter mi ha tirato fuori dalla merda, avrei lasciato i nerazzurri solo per i Blues”.