Donnarumma torna a casa: l’annuncio del fratello che fa sognare i tifosi

L’annuncio di Antonio Donnarumma per il fratello Gianluigi fa sognare i tifosi del Napoli: le parole del portiere

Ha fatto molto discutere il passaggio a parametro zero di Gianluigi Donnarumma al PSG. Il portiere non ha trovato l’accordo con il Milan per il rinnovo del contratto ed è dunque andato via gratis. Non ha ancora trovato spazio con la maglia dei parigini, ecco perché si parla tanto di questi primi tempi all’ombra della Tour Eiffel. Suo fratello, Antonio, ha condiviso con lui l’esperienza al Milan e ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “Gigio sarà sempre un tifoso del Milan“.

Napoli, l’apertura di Antonio Donnarumma per il fratello

Ma non solo. Antonio Donnarumma ha poi continuato parlando di un ritorno in Serie A: “Lui al Napoli? Tutti noi campani vorremmo diventare il nuovo portiere della squadra partenopea“. Un’apertura degna di nota, anche perché i due fratelli sono nativi di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Resta però il fatto che il futuro di Gigio Donnarumma sarà a Parigi, ma chissà per quanto tempo visto che Mino Raiola sposta spesso i suoi giocatori.