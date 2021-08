L’Inter programma il futuro ma potrebbe fare a meno di Romelu Lukaku, intanto arriva la notizia choc riguardo la mossa di Simone Inzaghi

Sono ore decisive per quanto riguarda il futuro di Romelu Lukaku, che sembra essere ormai a un passo dal Chelsea che lo potrebbe acquistare per circa 120-130 milioni di euro. Dal ‘Corriere dello Sport’, però, arrivano novità importanti: il belga starebbe aspettando la mossa del Chelsea ma qualora dopo l’ulteriore confronto odierno tra le due società non dovesse arrivare il sì definitivo, allora il tecnico Simone Inzaghi lo convocherebbe per l’amichevole di domani in trasferta con il Parma.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo dalla big | Arriva gratis

Calciomercato Inter, Lukaku potrebbe essere a Parma domani

Arrivano dunque novità in merito a Romelu Lukaku, che dunque potrebbe partire per l’Emilia Romagna con la squadra quest’oggi qualora non dovesse esserci un’ulteriore accelerata nella trattativa del Chelsea per il belga. L’accordo sembra essere ormai a un passo ma l’intenzione di Simone Inzaghi sembrerebbe quella di considerare Lukaku a tutti gli effetti un giocatore dell’Inter finché non arrivano delle novità.

Lukaku è sempre più vicino all’addio ma non è escluso che domani scenda in campo vestendo la maglia dell’Inter, forse per l’ultima volta.