L’Inter pensa a Dzeko come post Lukaku e la Roma punta in grande per l’attacco: si pensa al big del Barcellona

Sono giornate importanti per quanto riguarda l’Inter e in particolare i suoi attaccanti. Inizialmente sono uscite diverse voci sul futuro di Lautaro Martinez, che rischiava di salutare in anticipo in caso di mancato rinnovo, dopo di che è arrivato l’affondo clamoroso del Chelsea per Romelu Lukaku che ora è sempre più vicino all’addio.

L’attaccante belga potrebbe salutare per una cifra che potrebbe aggirarsi sui 120-130 milioni di euro, scatenando così dei movimenti a catena in attacco. I nerazzurri potrebbero spostare le loro attenzioni du Edin Dzeko, che potrebbe rimpiazzare Lukaku e a sua volta porterebbe la Roma a cercare un nuovo bomber.

Calciomercato, l’Inter pensa a Dzeko e per la Roma spunta la pazza idea Aguero

Qualora la Roma salutasse Dzeko, la società potrebbe provare a sfruttare le occasioni di calciomercato. In particolare un nome a sorpresa che potrebbe spuntare è quello di Sergio Aguero, che dopo l’addio di Messi dal Barcellona non sembra più essere soddisfatto della scelta blaugrana e potrebbe subito dire addio. La Roma e Mourinho potrebbero fare un tentativo per cercare di convincere l’argentino a scegliere la Serie A e i giallorossi, non si tratta sicuramente si un colpo semplice da portare a termine ma sarebbe un rinforzo clamoroso.

Aguero è ancora un attaccante di altissimo livello e può rappresentare sicuramente la svolta per l’attacco della Roma.