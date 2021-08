La Juventus e l’Inter potrebbero mettere in piedi uno scambio alla pari: Dybala lascerebbe i bianconeri per andare a Milano

L’Inter ha ceduto Achraf Hakimi e a breve potrebbe anche privarsi di Romelu Lukaku. Non si tratta di ‘market’, ma di far quadrare i conti. E i due top player potrebbero non essere gli unici a lasciare la squadra nerazzurra. La Juventus è sempre molto attenta alle occasioni, soprattutto quando si parla di rinforzarsi e indebolire una rivale diretta. Ma in questo caso le cose potrebbero cambiare, visto che si imposterebbe il tutto con uno scambio per Paulo Dybala, in scadenza di contratto nel 2022.

Inter, scambio con la Juventus de Vrij-Dybala

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net‘, Stefan de Vrij sarà il prossimo giocatore ad andare via dall’Inter. Su di lui ci sono tanti club di Premier League e anche la Juventus. Il club bianconero, dopo l’addio di Demiral, cerca un nuovo difensore considerando i problemi fisici che a volte hanno Bonucci e Chiellini. Per de Vrij, la Juventus metterebbe in piedi uno scambio alla pari con Dybala. Facendo così, l’Inter avrebbe anche un nuovo campione a cui affidare le chiavi dell’attacco.