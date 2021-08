Il mercato della Juventus ‘deciso’ dal Lionel Messi: Allegri a bocca asciutta, l’addio dell’argentino al Barcellona inguaia i bianconeri

Una notizia inattesa e che ha scosso l’intero mondo del calcio. Lionel Messi non giocherà più per il Barcellona: l’annuncio del club di Laporta, dopo 21 anni, non ha lasciato più dubbi. La società blaugrana ha intenzione, tuttavia, di affidarsi ad una nuova stella per provare a rimpiazzare, almeno sulla carta, l’addio nell’attuale sessione di calciomercato del calciatore più forte al mondo. In tal senso, la Juventus, rischia una clamorosa doppia beffa da qui alla fine di agosto. Secondo quanto riportato da ‘Diario Gol‘, quello che fino a qualche settimana fa pareva un’operazione impossibile, adesso potrebbe concretizzarsi. Il nome di Erling Haaland torna con prepotenza ad occupare i pensieri di Joan Laporta che già nei mesi scorsi ha avuto diversi colloqui con Mino Raiola. L’addio di Messi libera un posto ‘pesante’ nell’attacco della squadra di Koeman, con il club blaugrana che starebbe già offrendo ad Haaland la numero 10 rimasta senza proprietario. L’addio di Messi ‘inguaia’ la Juventus non solo per il gioiello norvegese del Borussia Dortmund, da mesi sogno proibito dei dirigenti bianconeri, ma anche per quanto riguarda quello che sarà il futuro di Cristiano Ronaldo. Con Messi che parrebbe orientato ad approdare al PSG, per l’asso lusitano l’unica pista concreta per l’imminente nuova stagione si chiama Juventus.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo dalla big | Arriva gratis

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Dybala come post Messi | Possibile scambio

Calciomercato Juventus, Ronaldo più Haaland: decide Messi

Il club bianconero non ha mai escluso la partenza del portoghese, con l’idea di ‘liberarsi’ dei 31 milioni netti a stagione percepiti da CR7, fino al 30 giugno 2022.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Uno scenario, con la doppia beffa ormai dietro l’angolo per la ‘Vecchia Signora’ la cui miccia è stata innescata dalla clamorosa separazione di Messi dal Barcellona.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | C’è la svolta grazie a Messi

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, pressing su Ramsey | La decisione della Juventus

Haaland in Catalogna e Messi sotto la Tour Eiffel, con Cristiano Ronaldo ‘prigioniero’ del ricchissimo contratto in quel di Torino per un’ultima stagione con la maglia della Juventus.